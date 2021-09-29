29 сентября 2021, 20:23
Мэрия распорядилась снести несколько объектов в Сулажгоре
Самовольно занятые земельные участки должны быть освобождены до 14 октября
В Петрозаводске будут снесены очередные самовольно установленные объекты. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
На этот раз демонтажу подлежат гараж и два контейнера, расположенные в районе ГСК «Рыбка» в Сулажгоре. Их владельцы проинформированы о скором сносе.
Освободить занятые земельные участки своими силами и средствами они должны до 14 октября. Фото мэрии Петрозаводска