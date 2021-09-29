Мэрия распорядилась снести несколько объектов в Сулажгоре

В Петрозаводске будут снесены очередные самовольно установленные объекты. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

На этот раз демонтажу подлежат гараж и два контейнера, расположенные в районе ГСК «Рыбка» в Сулажгоре. Их владельцы проинформированы о скором сносе.

Освободить занятые земельные участки своими силами и средствами они должны до 14 октября. Фото мэрии Петрозаводска