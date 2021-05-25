Мэрия опубликовала расписание субботников на эту неделю

На этой неделе в Петрозаводске пройдет несколько субботников. Мэрия приглашает горожан поучаствовать в них.

Сегодня в 16 часов начнется мероприятие на улице Вольной. Место встречи - площадка у лестничного спуска. Горожане проведут уборку территории и санитарную обрезку деревьев.

26 мая в 17.30 стартует субботник на аллее Алексея Сиверикова. Место встречи - около дома №6, корпус 4 по бульвару Интернационалистов. Эта территория является одним из претендентов на участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году.

28 мая в 16 часов стартует субботник на пересечение Лососинского шоссе (в районе дома №38 корпус 1) и улицы Попова. На протяжении двух лет этот участок становится местом несанкционированных свалок. На прошлой неделе собрано около 15 кубов мусора на этой территории. Однако за один раз полностью очистить весь участок не удалось. Фото stolica-s.su