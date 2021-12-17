Мэрия намерена расширить городское кладбище в Вилге

Проблему городского кладбища в районе Вилги обсудили в мэрии Петрозаводска. Сити-менеджер Владимир Любарский сообщил, что принадлежащий земельный участок Петрозаводску в обозримом будущем исчерпает свой ресурс. А для расширения территории кладбища нужно менять вид использования на «ритуальную деятельность». Непростой вопрос градоначальник обсудил с руководителем Прионежского района Вадимом Сухаревым.

По словам петрозаводского мэра, Прионежский район меняет свои Правила землепользования и застройки и как только назначение участка будет приведено в соответствие планам, город закажет проект на строительство четвертой очереди кладбища.

Любарский затронул также вопрос с дорогой на городское кладбище, отметим, что она не отвечает необходимым требованиям и является бесхозной.

«Реконструкция, в том числе асфальтирование дороги, возможно только после того, как она станет муниципальной или республиканской собственностью. Работаем по этому направлению», - сообщил сити-менеджер.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал о том, что смертность в карельской столице за три года выросла в полтора раза. О шокирующем росте смертности говорят и цифры, опубликованные Управлением записи актов гражданского состояния. Подробнее – здесь. (фото pixabay.com, carolynabooth)