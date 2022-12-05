Мэр призвал жителей Петрозаводска смириться с грязью на дорогах

Горожане жалуются, что в Петрозаводске очень грязно на улицах. Это происходит после того, как их посыпают песко-соляной смесью. Владимир Любарский ответил, что такая практика будет продолжаться, а с грязью придется мириться.

Мэр объяснил: смесь нужна для снижения травматизма на скользких дорогах. По сравнению с прошлым годом он существенно уменьшился. Так, в тот же день ранее зарегистрировали 23 случая, а сейчас – всего семь.

Любарский также обратил внимание горожан на то, что когда пошел снег, стало уже не так грязно.

- Уже сейчас понятно, что динамика абсолютно другая. Поэтому с грязью в этой ситуации, к сожалению, надо мириться. Ничего другого мы с вами не придумаем,

- заявил он.

Мэр также сказал, что химикаты в городе не используют. Он положительно оценил работу новых подрядчиков в условиях снегопада.

- Город убирается. Результат не тот, который мы видели в прошлом году, к большому счастью, - отметил Любарский. // фото: администрация Петрозаводска