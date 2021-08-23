Менее 20 тысяч зараженных коронавирусом выявлены в России 22 августа

За последние сутки в России выявлены 19 454 новых случая заражения коронавирусом. Умерли 776 человек, выздоровел - 15 401. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 1458 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 691, в Архангельской области - 267, в Вологодской области - 226, в Ленинградской области - 221, в Мурманской области - 178.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 6 766 541 раз. Скончались 176 820 человек.

Напомним, в Карелии 22 августа Covid-19 выявлен у 167 человек. Фото pixabay.com/Anestiev