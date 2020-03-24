Мемориальную доску в память о двух погибших пожарных откроют в Карелии

В Беломорске будет открыта мемориальная доска в память о пожарных Иване Скалине и Николае Леттиеве, погибших при исполнении служебного долга. Табличка появится на здании пожарной части №61, где и работали погибшие брандмейстеры, сообщает официальный Интернет-портал республики Карелия.

Трагический пожар произошел на Беломорском хлебокомбинате 19 декабря 1969 года. Начальник караула Беломорской противопожарной части Скалин и пожарный Леттиев при помощи подъемника были доставлены на верхний этаж здания.

Проникнув через окно в помещение хлебокомбината, Скалин и Леттиев оказались в условиях полной темноты и плотной задымленности. Продвигаясь со стволом вперед в поисках очага возгорания, Скалин оступился и упал в проем лифтовой шахты, которая по трагической случайности оказалась без какого-либо ограждения. Державший рукав Леттиев упал следом за Скалиным. Иван Скалин скончался на месте. Николай Леттиев умер спустя сутки в больнице,

- сообщает правительственный Интернет-портал.

Документы и фотографии пожарных были найдены при реконструкции пожарной части №61. Открытие мемориальной доски планируют приурочить к 18 апреля - Дню профессионального праздника карельских огнеборцев.