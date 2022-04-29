МегаФон ускорил мобильный интернет в столице Карелии

С начала года в республиканском центре Карелии инженеры оператора установили и модернизировали более 15 базовых станций, оснастив их стандартом LTE 1800. Этот диапазон лучше проникает в закрытые помещения и характеризуется увеличенной дальностью радиопокрытия, что позволяет обеспечивать высокоскоростной сетью 4G даже самые отдаленные локации.

Больше всего обновления коснулись районов Кукковка, Древлянка, Ключевая, Перевалка и центральной части Петрозаводска. Теперь жители Петрозаводска могут не только совершать звонки, используя технологию VoLTE для чистого звука и мгновенного соединения, но и пользоваться «тяжелыми» онлайн-сервисами. Такое качество связи позволяет загружать видео в формате FullHD, пользоваться стриминговыми платформами, удаленно учиться и работать, в том числе, на мобильных устройствах.

Мы постоянно ведем работу над улучшением собственной инфраструктуры и увеличением зоны покрытия. Обеспечить жителей и бизнес-сообщество Петрозаводска максимальными скоростями мобильного интернета – важная стратегическая задача компании и правительства Республики. Комплексная модернизация связи позволила нам достигнуть поставленных целей и обеспечить город уверенным покрытием сетью LTE,

– отмечает Роман Куликов, директор отделения МегаФона в Карелии.

Прошедшая модернизация – продолжение одного из ключевых направлений работы оператора по улучшению качества покрытия в регионе. Результат этой работы в своем исследовании отметила международная компания Ookla, наградив МегаФон званием самого быстрого мобильного оператора в Петрозаводске по результатам нескольких тысяч тестов, проведенных в сетях всех операторов связи.