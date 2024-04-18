МегаФон провел апгрейд телеком-оборудования в порту пяти морей

На данный момент технические специалисты модернизировали более 85% установленного оборудования. Благодаря низкочастотному диапазону LTE, увеличилась дальность сигнала, что в условиях высокой плотности населения и застройки значительно расширило зону действия 4G в городской черте.

Республика Карелия давно стала центром притяжения туристов со всех уголков страны. Столицу региона, город Петрозаводск, часто называют портом пяти морей: он расположен на берегу Онежского озера, второго по величине в Европе, и через систему рек, озер и каналов имеет выходы к Балтийскому, Белому, Баренцеву, Каспийскому и Черному морям.

Для обеспечения устойчивым интернет-соединением и голосовой связью местных жителей и туристов специалисты МегаФона провели модернизацию 75 действующих базовых станций, разместив на них дополнительную технику, что позволило расширить покрытие сети и усилить сигнал в смартфонах абонентов. Оборудование, работающее на низкочастотном диапазоне, лучше проникает в помещения и распространяется на большее расстояние. Последние изменения почувствовали жители пяти районов города – Центр, Рыбка, Птицефабрика, Ключевая и Перевалка.

Мы постоянно контролируем нагрузку на нашу телеком-инфраструктуру и видим, что она увеличивается год от года. Растущие цифровые потребности абонентов мы легко удовлетворяем, проводя модернизацию и рефарминг оборудования. Сейчас, после запуска дополнительного «дальнобойного» слоя LTE, местные жители и туристы будут пользоваться всеми современными цифровыми сервисами и смогут всегда оставаться на связи,

– комментирует директор МегаФона по Республике Карелия Павел Серяков.