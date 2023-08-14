Медведя, который попрошайничал на трассе в Сегеже, застрелили

Хозяина леса, вышедшего к трассе на участке между Сегежей и Медвежьегорском, ликвидировали. Об этом сообщили в минувшее воскресенье в паблике «Весь Петрозаводск»: «Был застрелен сегежскими охотниками в соучастии с ДПС».

Между подписчиками разгорелась дискуссия на тему, кто виноват. Многие отметили, что диких зверей ни в коем случае нельзя прикармливать, поскольку обычно это заканчивается их гибелью.

Другие не могли понять, почему нельзя было использовать снотворное, чтобы вывезти медведя подальше в его среду обитания.

Медведя заметили около федеральной трассы напрошлой неделе. Судя по всему, бурый хозяин леса «дежурил» в ожидании съестных подачек. // фото скриншот из паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии»