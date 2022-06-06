Медведев велел Парфенчикову обеспечить безопасность границ

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев дал руководителю Карелии поручение. Артур Парфенчиков должен проработать вопросы о безопасности границ с Финляндией, передает РИА Новости.

Как известно, эта страна собралась вступить в НАТО, и у Карелии будет самая протяженная граница с Североатлантическим альянсом.

- Это поставит новые задачи по развитию наших западных, приграничных территорий, - сказал Парфенчиков. - Мы сейчас акцентируем внимание на наших приграничных поселках.

С Дмитрием Медведевым он встречался онлайн, в рамках бесед зампреда Совбеза РФ с главами регионов, которых ЕР выдвинет в сентябре на выборы.

Парфенчиков сказал, что вступление Финляндии в НАТО ставит множество вопросов для граничащей с ней Карелии. Это, в частности, проблемы телевидения, связи, экономические вопросы, ситуация с детскими садиками, школьным образованием, дорогами.

Дмитрий Медведев заявил, что должен встретиться с главой республики и обсудить все это. // Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости