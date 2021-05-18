18 мая 2021, 14:02
Медведь убил мужчину в Хабаровском крае, хищника не могут найти
Полиция ведет расследование смерти молодого россиянина от лап хищника
В Хабаровском крае ведутся поиски медведя, убившего молодого мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды региона.
По информации ведомства, трагедия произошла 17 мая в районе пасеки в пяти километрах от села Кукелево. Раненый медведь напал на 28-летнего мужчину, в результате чего тот погиб.
Сейчас хищника ищут охотники и охотинспекторы. Пока что зверя обнаружить не удалось.
Правоохранительные органы ведут расследование по факту гибели человека. Фото makddu.ru