Медики не понимают: «Почему мы вынуждены пахать, как папа Карло»

Текст, фото: Антонина Кябелева

21 марта в Петрозаводске состоялось заседание комитета карельского профсоюза работников здравоохранения, на котором обсуждался один из самых болезненных вопросов — оплата труда. На встрече с руководителями первичных профсоюзных организаций побывал заместитель министра здравоохранения Карелии Игорь Кижнерман, которому пришлось выслушать от председателей первичных профорганизаций немало острых вопросов и критических замечаний.

Руководитель профсоюза работников здравоохранения Михаил Цаплин уверен, что большинство конфликтных ситуаций можно решить в процессе взаимодействия с руководителями медицинских учреждений. Недавно, отметил он, профсоюзы проверяли Республиканский перинатальный центр и выявили множество нарушений. По его словам, удалось вывести доплаты за вредные условия труда из состава МРОТ, что позволило увеличить оплату труда медицинских работников.

Цаплин отметил, что именно в области оплаты труда выявляется огромное количество нарушений. В частности, за один и тот же класс вредности в разных лечебных учреждениях платят по-разному.

«Как так может быть? По сути, получается, что это дискриминация»,

- заметил Михаил Цаплин.

По его словам, аналогичная ситуация касается и доплат за категории. «Это прямое нарушение», - заключил он. Он предложил сконцентрироваться на самых главных нарушениях и определить, как совместными усилиями изменить ситуацию по всей республике. Цаплин напомнил, что оклад без учета компенсационных выплат должен составлять не менее 50% заработной платы.

Игорь Кижнерман назвал цифры, которые, по его мнению, присутствующим не понравятся. Но других в Минздраве РК нет. Целевое значение среднемесячных доходов медицинских работников в Карелии установлено на уровне 57,705 тысячи рублей.

В 2024 году этот показатель по врачам выполнен на 192,6%, по среднему медицинскому персоналу — на 97,4%, по младшему медицинскому персоналу - на 109,4%.

По оценке заместителя министра, в настоящий момент незакрытые потребности республики на повышение заработной платы составляют более 100 миллионов рублей.

«Почему среднюю зарплату считают не от ставки, а от полутора или от двух ставок?»

- спросили заместителя министра.

Одна из руководителей «первички» рассказала, что вынуждена, чтобы получать нормальную зарплату, работать на две с половиной ставки. Ее поддержали коллеги.

«Почему мы вынуждены не уделять время семье и детям, а пахать, как папа Карло?»

- не выдержала Оксана Селезнева из Республиканского стоматологического центра.

«А теперь представьте, что все медики возьмут и «сядут» на ставку»,

- поддержала тему ее коллега.

Заместитель министра, видимо, попытался представить эту картину:

«Мы должны выполнять те показатели, которые нам поставлены».

По его логике, чтобы выйти из кредиторской задолженности, «мы должны работать». Он перевел разговор на профосмотры, объем которых многие медицинские учреждения не выполняют, что снижает их уровень финансирования.

Руководители первичных профорганизаций поинтересовались, почему на фоне серьезной инфляции тарифы для медицинских организаций не меняются? На этот вопрос ответа не нашлось. Медики жаловались, что по заключенным контрактам в медучреждения приходят расходные материалы очень низкого качества. Для того чтобы вернуть их поставщику, необходимо подать уведомление в Росздравнадзор, который три месяца проводит проверку. Как в это время работать, не известно. Приходится делать очередную закупку сомнительного качества.

Старшая сестра дневного стационара петрозаводской поликлиники № 4 Ольга Иванова заметила, что в этом году им снизили объемы госзадания в три раза — с 18 до 6 миллионов рублей. Другими словами, дневной стационар должен принять в три раза меньше пациентов:

«Мы людей-то куда денем? В стационары направим?»

В министерстве пытались объяснить снижение госзадания сокращением населения. Судя по реакции Ольги Ивановой, она не поверила, что прикрепленное к поликлинике население сократилось в таких масштабах. Она утверждает, что потребность в дневном стационаре у пациентов поликлиники очень высокая. Но если поликлинике не дают заработать, то невозможно обеспечить достойную зарплату. Получается замкнутый круг.

Игорь Кижнерман предложил оригинальный выход. Ссылаясь на опыт Москвы, он предложил продлить работу поликлиник до позднего вечера, чтобы оказывать платные услуги работающему населению, у которого водятся деньги. По его логике, тогда врачи, которые и так подрабатывают в частных клиниках, трудились бы вечерами у себя в медучреждениях.

Это предложение вызвало искреннее недоумение присутствующих. Заместителю министра объяснили, что, во-первых, в Москве нет такого дефицита кадров как в Карелии, во-вторых, в частных клиниках заплатят в два раза больше, чем в государственном медучреждении, а, в-третьих, трудясь на полторы-две ставки, у медиков уже не остается сил на почти круглосуточную работу.

«А потом нам скажут, что мы целевые показатели выполняем»,

- выкрикнул кто-то из зала.

На заседании комитета профсоюза работников здравоохранения решили сконцентрироваться на том, чтобы добиться во всех медучреждениях Карелии вывода дополнительных выплат за пределы МРОТ.

А лично меня неприятно удивило, что в Минздраве Карелии почти открыто говорят, что для чиновников главное – выполнить спущенные сверху показатели. Как в этой ситуации будут чувствовать себя медицинские работники и пациенты, видимо, дело десятое.