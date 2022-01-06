Медики назвали специю, «убивающую» рак

Медики исследовательского фонда Cancer Research UK считают, что куркума снижает риск онкологии и способна бороться с развивающимся заболеванием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Express.

Польза пряности обусловлена высокой концентрацией антиоксидантов, в частности куркумина. Исследователи считают, что в странах, где традиционная кухня подразумевает использование куркумы, наблюдаются более низкие показатели заболеваемости раком.

По мнению медиков, куркума помогает снизить уровень холестерина у людей с сердечными заболеваниями. Также она полезна для глаз. Употребление специи снижает риск появления катаракты, глаукомы и дегенерации желтого пятна. (фото pixabay.com, Tama66)