09 марта 2023, 13:45
Медики из Петрозаводска обследовали пациентов в селе Шелтозеро
Первый этап диспансеризации и профилактический осмотр прошли 66 пациентов
Медики из Петрозаводска приехали в село Шелтозеро, чтобы провести профилактический осмотр и диспансеризацию. С пациентами работали специалисты Республиканской больницы имени В.А. Баранова, Республиканского противотуберкулезного диспансера, студенты кафедры госпитальной терапии ПетрГУ.
Жителей Прионежского района во врачебной амбулатории, пришли пациенты из Рыборецкого и Шелтозерского сельских поселений. Врачи осмотрели 66 человек, в том числе 49 женщин. Всех пациентов проконсультировал врач-терапевт, 11 человек направили на второй этап диспансеризации.
Для диагностики заболеваний органов грудной клетки в село привезли передвижной флюорографический кабинет. // фото: Минздрав Карелии