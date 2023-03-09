Медики из Петрозаводска обследовали пациентов в селе Шелтозеро

Медики из Петрозаводска приехали в село Шелтозеро, чтобы провести профилактический осмотр и диспансеризацию. С пациентами работали специалисты Республиканской больницы имени В.А. Баранова, Республиканского противотуберкулезного диспансера, студенты кафедры госпитальной терапии ПетрГУ.

Жителей Прионежского района во врачебной амбулатории, пришли пациенты из Рыборецкого и Шелтозерского сельских поселений. Врачи осмотрели 66 человек, в том числе 49 женщин. Всех пациентов проконсультировал врач-терапевт, 11 человек направили на второй этап диспансеризации.

Для диагностики заболеваний органов грудной клетки в село привезли передвижной флюорографический кабинет. // фото: Минздрав Карелии