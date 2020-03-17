Медик предсказал два года пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса будет распространяться волнами и может продлиться около двух лет. Такой прогноз дал президент немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер, его слова передает РИА Новости.

Пандемия развивается волнами. Это мы знаем, это точно так. Но насколько быстры эти волны? И когда эта пандемия инфицирует прогнозируемые до 60-70% населения планеты? Это может длиться годами. Мы исходим из двух лет,

- заявил специалист.

Вилер добавил, что появление вакцины может серьезно облегчить задачу человечества. Чем раньше будет изобретена вакцина, тем быстрее пандемия будет побеждена.

На сегодняшний день в мире коронавирусом заразились более 160 тысяч человек, больше 6 тысяч умерли.