Медик перечислил первые признаки рака кожи

Рак кожи вполне возможно выявить уже на ранних стадиях. О том, как это сделать, рассказал заведующий отделением опухолей мягких тканей Московского областного онкодиспансера Денис Сидоров. Слова доктора приводит РИА Новости.

Сидоров отметил, что важно постоянно следить за состоянием кожи. Незаживающие ранки, а также растущие пятна с нечеткими границами, которые отличаются по цвету от родинок или веснушек, должны насторожить человека.

Еще одним признаком заболевания может быть увеличение лимфоузлов, а также постоянная усталость, снижение аппетита и веса.

В случае обнаружения этих симптомов следует незамедлительно обратиться к врачу.