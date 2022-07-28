Медик назвала самые полезные для почек продукты

Диетолог Дарья Русакова перечислила самые полезные для почек продукты. Слова специалиста приводит Ura.ru.

Как отметила эксперт, в рацион обязательно нужно добавлять продукты растительного происхождения - овощи, фрукты, зелень (петрушку, укроп, сельдерей), ягоды (клубнику, землянику, малину). Идеальны для почек богатые жидкостью овощи - тыква, кабачки, огурцы.

Диетолог подчеркнула, что рацион должен быть разнообразным. Он должен включать нежирные сорта рыбы и мяса в комбинации с сырыми овощами и фруктами.

По ее словам, почки не следует перегружать большим количеством белковой пищи. Она также добавила, что даже молочные продукты могут быть вредными для почек. «Самое вредное - это жирная белковая продукция в большом количестве, обильное количество молочных продуктов, например, творог. Его нельзя употреблять больше 300 граммов в сутки», - сказала Русакова. Фото: unsplash.com