28 июля 2022, 21:35
Россия

Медик назвала самые полезные для почек продукты

Богатые жидкостью овощи идеальны для здоровья почек

Диетолог Дарья Русакова перечислила самые полезные для почек продукты. Слова специалиста приводит Ura.ru.

Как отметила эксперт, в рацион обязательно нужно добавлять продукты растительного происхождения - овощи, фрукты, зелень (петрушку, укроп, сельдерей), ягоды (клубнику, землянику, малину). Идеальны для почек богатые жидкостью овощи - тыква, кабачки, огурцы.

Диетолог подчеркнула, что рацион должен быть разнообразным. Он должен включать нежирные сорта рыбы и мяса в комбинации с сырыми овощами и фруктами.

По ее словам, почки не следует перегружать большим количеством белковой пищи. Она также добавила, что даже молочные продукты могут быть вредными для почек. «Самое вредное - это жирная белковая продукция в большом количестве, обильное количество молочных продуктов, например, творог. Его нельзя употреблять больше 300 граммов в сутки», - сказала Русакова. Фото: unsplash.com

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овощи