Медик назвала оптимальный возраст для рождения детей

Рожать первого ребенка женщинам лучше в раннем репродуктивном возрасте, то есть до 35 лет. Об этом рассказала врач-гинеколог Юлиана Абаева, ее слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Как сообщила специалист, в этом возрасте у женщин хороший овариальный запас - количество фолликул в яичниках, в которых «хранятся» яйцеклетки.

Между родами в идеале должно проходить два года, считает Абаева. Она также отметила, что беременность в возрасте за 40 лет несет большие риски как для матери, так и для плода.