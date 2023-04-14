Медицина приехала в Лоухский район на Камазе

Лоухская ЦРБ апреля организовала работу мобильного флюорографического комплекса на базе полноприводного автомобиля «Камаз». Этот комплекс принадлежит Межрайонной больнице № 1. И такой подход – пример успешного взаимодействия между медицинскими организациями, отмечает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Во многих северных районах республики слабо развита дорожная сеть между населенными пунктами. Многие жители не могут добраться до центральной районной больницы, чтобы пройти некоторые диагностические исследования. Поэтому медицинские учреждения сами организуют выезды специалистов в отдаленные поселки и деревни, используя высокопроходимый транспорт.





Передвижной флюорограф работал в семи населенных пунктах: Пяозеро, Софпорог, Тунгозеро, Кестеньга, Сосновый, Энгозеро, Амбарный. Всего диагностику прошли 611 человек (19% от общего количества жителей населённых пунктов, подлежащих флюорографичекому осмотру в 2023 году), в том числе жители, не делавшие флюорографию два года и более. Кстати, флюорографию сделали и жители других регионов нашей страны, в частности, Московской области.



Больница осуществляла и подвоз населения из отдаленных уголков Лоухского района к месту работы комплекса. // Фото: Михаил Охлопков.