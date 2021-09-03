03 сентября 2021, 17:22
МЧС предупреждает жителей Карелии о сильном ветре
Неблагоприятное природное явление затронет всю территорию республики
Утром и днем 4 сентября в Карелии ожидается усиление ветра с порывами до 15-17 м/с. Об этом сообщает МЧС по РК.
Под действие неблагоприятного явления попадут Петрозаводск, Костомукша и все районы республики.
В министерстве рекомендуют жителям и гостям Карелии не приближаться к повисшим низко проводам, не рубить самостоятельно упавшие деревья, не оставлять транспортные средства вблизи от слабо закрепленных конструкций и больших деревьев.
Следует ограничить поездки на личном транспорте, нахождение детей на улице, выход в акватории водоемов. Также не стоит пользоваться пешеходными подвесными мостами. Фото pixabay.com/Free-Photos