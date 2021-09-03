В мэрии рассказали о дальнейшей судьбе троллейбусов в Петрозаводске

В мэрии Петрозаводска рассказали о планах в отношении троллейбусов. Информация опубликована на сайте городской администрации.

Напомним, со 2 сентября на свой привычный маршрут вернулся троллейбус №1. Теперь он снова ходит до улицы Кемской. Однако, троллейбус №3 до сих пор ездит на измененному маршруту, а «шестерка» и вовсе не работает.

По словам директора МУП «Городской транспорт» Виктора Клещева, троллейбус №6 вернется на свой маршрут после восстановления машин, безвозмездно переданных Петрозаводску Москвой. В ближайшее время предприятие планирует заключить договор на работы со специализированной организацией, которая занимается диагностикой и ремонтом таких моделей. 14 троллейбусов, полученных в дар от Санкт-Петербурга, сегодня исправно используют на городских маршрутах.

В планах предприятия отремонтировать часть неисправных троллейбусов до 1 октября, когда начнет действовать зимнее расписание.

Помимо этого, МУП «Городской транспорт» продолжает набор работников по вакансиям «водитель троллейбуса», «кондуктор» и некоторым другим. Фото transphoto.org