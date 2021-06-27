МЧС предупреждает о ливнях и грозах по всей Карелии

Во второй половине дня 27 июня - примерно с 13-16 часов - на всей территории Карелии местами ожидаются ливни и грозы. При грозе ветер усилится до 15 м/с, сообщает МЧС.

Под действие неблагоприятного явления попадут Петрозаводск, Костомукша и все районы республики.

В министерстве рекомендуют жителям и гостям Карелии не рубить самостоятельно упавшие деревья, не приближаться к провисшим проводам, не оставлять транспортные средства вблизи от слабо закрепленных конструкций и деревьев.

Следует ограничить поездки на личном транспорте, нахождение детей на улице, движение по пешеходным подвесным мостам. Не рекомендуется выходить в акватории крупных водоемов. Фото bz-berlin.de