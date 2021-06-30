30 июня 2021, 19:43
МЧС Карелии выпустило экстренное предупреждение
В Суоярвском районе прогнозируется 5 класс пожарной опасности
МЧС республики выпустило штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности 5 класса.
По информации республиканского ЦГМС, с 1 июля в Суоярвском районе ожидается чрезвычайная пожарная опасность 5 класса по региональной шкале.
Ведомство напомнило телефоны на случай чрезвычайной ситуации – единый номер «112», в случае пожара - «101» (с мобильного), со стационарного телефона 01. Телефон доверия - 8(8142)79-99-99. (фото rinfin.ru)