МЧС Карелии выпустило экстренное предупреждение

МЧС республики выпустило штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности 5 класса.

По информации республиканского ЦГМС, с 1 июля в Суоярвском районе ожидается чрезвычайная пожарная опасность 5 класса по региональной шкале.

Ведомство напомнило телефоны на случай чрезвычайной ситуации – единый номер «112», в случае пожара - «101» (с мобильного), со стационарного телефона 01. Телефон доверия - 8(8142)79-99-99. (фото rinfin.ru)