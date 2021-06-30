30 июня 2021, 16:38
Синоптики рассказали о погоде 1 июля в Петрозаводске и Карелии
Хорошая погода возвращается - первый день второго месяца лета обещает быть теплым
В Гидрометцентре республики рассказали о погоде в первый день июля. В Петрозаводске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +12, +14, днем +19,+21. Атмосферное давление будет слабо расти.
В Карелии облачно с прояснениями. Ночью и утром местами небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +10, +15, днем +17, +22, местами до +25.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +10, днем +20;
В Кондопоге ночью +10, днем +21;
В Медвежьегорске ночью +7, днем +21;
В Олонце ночью +10, днем +24;
В Пудоже ночью +9, днем +22;
В Сегеже ночью +8, днем +19;
В Сортавале ночью +14, днем +24;
В Суоярви ночью +12, днем +22. (фото «Петрозаводск говорит»)