Синоптики рассказали о погоде 1 июля в Петрозаводске и Карелии

В Гидрометцентре республики рассказали о погоде в первый день июля. В Петрозаводске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +12, +14, днем +19,+21. Атмосферное давление будет слабо расти.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью и утром местами небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +10, +15, днем +17, +22, местами до +25.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +10, днем +20;

В Кондопоге ночью +10, днем +21;

В Медвежьегорске ночью +7, днем +21;

В Олонце ночью +10, днем +24;

В Пудоже ночью +9, днем +22;

В Сегеже ночью +8, днем +19;

В Сортавале ночью +14, днем +24;

В Суоярви ночью +12, днем +22. (фото «Петрозаводск говорит»)