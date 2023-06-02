Мазохизм русских в банных парилках

Извечный вопрос о загадочной природе русской души профессор разрешил очень просто: чтобы сразу увидеть потомков Ильи Муромца, идите вы в баню. Вашему взору предстанут мазохисты русские (обоих полов), истязающие свое тело.

Мало того, что они доведут температуру воздуха до точки кипения, так они в это время еще начнут бить друг друга хлыстами. А если рядом нет товарища, то русский попытается уничтожить себя в одиночестве. Примерно такими текстами раскладывает перед читателем природу русского человека американист-славист Д. Ранкур-Лаферриер.

Когда вырастают, русские читают Достоевского и видят свою родину как страну униженных и оскорбленных, страну преступления и наказания, страну идиотов. (Видео)