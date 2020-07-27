«Мазда-626» сгорела вместе с гаражом в Кондопоге

Серьезный пожар произошел в Кондопоге, сообщает источник близкий к МЧС по РК.

По его словам, в воскресенье, в 18:49 на пульт пожарно-спасательной службы города Кондопога поступило сообщение о том, что на улице Ветлечебная в гаражном кооперативе горит гаражный бокс. Не прошло и пяти минут, как брандмейстеры из города бумажников уже были на месте происшествия и приступили к ликвидации пожара.

В результате возгорания огнем были значительно повреждены внутренняя отделка гаража и находящейся внутри автомобиль «Мазда-626». По предварительным данным специалистов пожар произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

Сейчас по данному пожару проводится проверка. Материальный ущерб устанавливается.