03 апреля 2023, 21:12
Общество

Матери погибшего на СВО жителя Карелии вручили орден Мужества

В Кондопоге вспоминали ефрейтора Владислава Терентьева

В Кондопоге орден Мужества вручили матери погибшего в ходе спецоперации ефрейтора Владислава Терентьева. Об этом сообщает паблик администрации Кондопожского района.

Владислав Терентьев служил механиком-водителем зенитно-ракетного взвода. Был награжден посмертно за мужество, отвагу и самоотверженность. Орден приняла его мать Анжела Валерьевна.

Церемония прошла в кондопожской школе №3, где учился военнослужащий. В 2022 году в учебном заведении была открыта мемориальная доска в память о нем. // Фото администрации Кондопожского района

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Кондопога
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