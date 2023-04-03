Матери погибшего на СВО жителя Карелии вручили орден Мужества

В Кондопоге орден Мужества вручили матери погибшего в ходе спецоперации ефрейтора Владислава Терентьева. Об этом сообщает паблик администрации Кондопожского района.

Владислав Терентьев служил механиком-водителем зенитно-ракетного взвода. Был награжден посмертно за мужество, отвагу и самоотверженность. Орден приняла его мать Анжела Валерьевна.

Церемония прошла в кондопожской школе №3, где учился военнослужащий. В 2022 году в учебном заведении была открыта мемориальная доска в память о нем. // Фото администрации Кондопожского района