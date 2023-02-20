Мать сожгла полуторагодовалую дочь на глазах ее маленького брата

В Алтайском крае мать заживо сожгла полуторагодовалую дочь на глазах восьмилетнего мальчика. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве ребенка с особой жестокостью, женщину задержали. Следователи будут просить суд о заключении ее под стражу.

Трагедия произошла сегодня, 20 февраля, в селе Урожайное Советского района. По данным следователей, женщина привезла к складам маленькую дочь, облила ее горючей жидкостью и подожгла. Мучительную смерть малышки видел ее восьмилетний брат. Мать скрылась.

Семья состоит на учете как неблагополучная. В начале года подозреваемая в жестоком убийстве ребенка была ограничена судом в родительских правах.

«Органами СК зарегистрирован материал доследственной проверки в отношении должностных лиц органов системы профилактики, в чьи обязанности входил контроль за данной семьей. По факту их действий либо бездействия решается вопрос о возбуждении уголовного дел», - сообщили в краевом СУСК. // фото пресс-служба СК по Алтайскому краю