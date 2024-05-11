Массовые проверки водителей пройдут в воскресенье в Петрозаводске

В воскресенье, 12 мая, сотрудники ГИБДД организуют массовые проверки на дорогах Петрозаводска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы будут искать на дорогах города пьяных водителей. Останавливать будут всех подряд.

Сотрудники ГИБДД просят жителей Петрозаводска помочь им в поисках людей, которые сели за руль в состоянии опьянения. Звонить можно по телефонам 715-900, 78-44-44. // Фото ГИБДД