Массовые проверки водителей пройдут в Петрозаводске

Автомобилистов в Петрозаводске проверят на градус. Инспекторы ГИБДД будут ловить нетрезвых водителей в субботу, 11 марта.

За январь-февраль в Петрозаводске сотрудники ДПС отстранили от управления 110 водителей с признаками опьянения. За этот период на территории столицы Карелии произошло четыре аварии, в которых пять человек получили травмы.

Петрозаводчан просят сообщать о подвыпивших автомобилистах по телефонам дежурной группы ГИБДД: 71-59-00; 78-44-44. // фото Госавтоинспекция Петрозаводска