Массовые проверки на дорогах пройдут в Петрозаводске

Сразу после выходных в столице Карелии пройдет рейд «Контроль трезвости». Горожане могут самостоятельно сообщить в полицию о нетрезвых участниках дорожного движения по телефонам: 71-59-00, 78-44-44.

За полгода в Петрозаводске произошло семь аварий с участием нетрезвых водителей, девять человек получили травмы и четыре человека погибли. За аналогичный период 2022 года произошло четыре ДТП, в которых семь человек травмированы. // фото unsplash.com/ Scott Rodgerson