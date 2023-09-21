21 сентября 2023, 17:08
Массовые проверки ГИБДД пройдут завтра в Петрозаводске
На улицах карельской столицы будут вылавливать нетрезвых водителей
Инспекторы ДПС проведут очередной рейд в Петрозаводске. «Контроль трезвости» наметили на 22 сентября, сообщили в Госавтоинспекции.
Цель – предупредить происшествия с участием пьяных водителей и пресечь нарушения правил дорожного движения.
О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44. // фото: ГИБДД Петрозаводска