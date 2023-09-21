21 сентября 2023, 17:08
Общество

Массовые проверки ГИБДД пройдут завтра в Петрозаводске

На улицах карельской столицы будут вылавливать нетрезвых водителей

Инспекторы ДПС проведут очередной рейд в Петрозаводске. «Контроль трезвости» наметили на 22 сентября, сообщили в Госавтоинспекции.

Цель – предупредить происшествия с участием пьяных водителей и пресечь нарушения правил дорожного движения.

О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44. // фото: ГИБДД Петрозаводска

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новости Карелии
Петрозаводск
контроль трезвости