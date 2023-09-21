Массовые проверки ГИБДД пройдут завтра в Петрозаводске

Инспекторы ДПС проведут очередной рейд в Петрозаводске. «Контроль трезвости» наметили на 22 сентября, сообщили в Госавтоинспекции.

Цель – предупредить происшествия с участием пьяных водителей и пресечь нарушения правил дорожного движения.

О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44. // фото: ГИБДД Петрозаводска