06 января 2023, 16:10
Массовые проверки автомобилистов пройдут в выходные в Петрозаводске
ГИБДД проведет рейд «Контроль трезвости»
7 и 8 января в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Инспекторы ГИБДД будут проверять автомобилистов на состояние опьянения.
За 11 месяцев 2022 года в столице Карелии от руля были отстранены 874 водителя с признаками опьянения, зарегистрировано девять аварий с участием нетрезвых водителей, один человек погиб, тринадцать получили травмы.
Петрозаводчане также могут сообщить о нетрезвом водителе по телефонам: 715-900, 78-44-44. // фото Госавтоинспекция города