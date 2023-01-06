Массовые проверки автомобилистов пройдут в выходные в Петрозаводске

7 и 8 января в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Инспекторы ГИБДД будут проверять автомобилистов на состояние опьянения.

За 11 месяцев 2022 года в столице Карелии от руля были отстранены 874 водителя с признаками опьянения, зарегистрировано девять аварий с участием нетрезвых водителей, один человек погиб, тринадцать получили травмы.

Петрозаводчане также могут сообщить о нетрезвом водителе по телефонам: 715-900, 78-44-44. // фото Госавтоинспекция города