Масштабный лыжный фестиваль прошел в Петрозаводске

В Петрозаводске прошел лыжный фестиваль KareliaSkiFest 5.0. Сегодня стартовали спортсмены, которые должны преодолеть вольным стилем дистанцию в 50, 25 и 10 километров.

Сегодня же, 23 февраля, на трассу вышли участники в дисциплине скиджоринг (прим.ред. лыжник-гонщик передвигается свободным стилем вместе с одной или несколькими собаками) и упряжки «двойки».

По информации организаторов, на фестиваль приехали 1327 человек из 43 регионов России.