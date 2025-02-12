12 февраля 2025, 20:54
Машины в Петрозаводске эвакуируют не только ночью, но и днем
На набережной Ла-Рошель увозили машины, которые нарушили действие дорожного знака
Невнимательные водители не нашли сегодня своих транспортных средств на набережной Ла-Рошель в Петрозаводске.
В Госавтоинспекции сообщили, что машины помешали работе снегоуборочной техники, их увез эвакуатор. Случилось это, когда на улице было еще светло.
На набережной Ла-Рошель установлены дорожные знаки «Остановка запрещена» с информационными табличками, которые запрещают остановку по средам с 10:00- 17:00.
Нарушителям грозит штраф в размере 2250 рублей, а также эвакуация транспортного средства. // фото пресс-службы ГАИ