Машины в Петрозаводске эвакуируют не только ночью, но и днем

Невнимательные водители не нашли сегодня своих транспортных средств на набережной Ла-Рошель в Петрозаводске.

В Госавтоинспекции сообщили, что машины помешали работе снегоуборочной техники, их увез эвакуатор. Случилось это, когда на улице было еще светло.

На набережной Ла-Рошель установлены дорожные знаки «Остановка запрещена» с информационными табличками, которые запрещают остановку по средам с 10:00- 17:00.

Нарушителям грозит штраф в размере 2250 рублей, а также эвакуация транспортного средства. // фото пресс-службы ГАИ