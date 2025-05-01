01 мая 2025, 17:08
Машина сгорела из-за пала травы в Карелии
В Пряжинском районе сгоревшая трава натворила бед
Фото: госкомитет РК по ОЖ и БН
Сегодня в 14:29 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в деревне Гонганалица Пряжинского района. Об этом информирует государственный комитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
По данным госкомитета, из-за пала травы сгорел легковой автомобиль, припаркованный во дворе частного дома. Также были серьезно повреждены четыре картофельные ямы. Жилой дом специалисты отстояли у огня.
Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. В 16:20 возгорание было ликвидировано.
Причины инцидента и причиненный ущерб устанавливаются. © «Петрозаводск говорит»