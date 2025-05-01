Машина сгорела из-за пала травы в Карелии

Сегодня в 14:29 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в деревне Гонганалица Пряжинского района. Об этом информирует государственный комитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

По данным госкомитета, из-за пала травы сгорел легковой автомобиль, припаркованный во дворе частного дома. Также были серьезно повреждены четыре картофельные ямы. Жилой дом специалисты отстояли у огня.

Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. В 16:20 возгорание было ликвидировано.

Причины инцидента и причиненный ущерб устанавливаются. © «Петрозаводск говорит»