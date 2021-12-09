Марину Хлебникову перевели в обычную палату

Пострадавшую на пожаре певицу Марину Хлебникову перевели из реанимации в обычную палату. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей артистки.

«Марину перевели в палату! Состояние стабилизировалось. Спасибо каждому, кто поддерживал, кто сдавал кровь, звонил и писал теплые слова»,

- говорится в Instagram певицы.

На данный момент к артистке не пускают никого, кроме родных. Ее представители советуют набраться терпения и дождаться, пока «Марина сама выскажется по поводу этой ситуации».

Марина Хлебникова пострадала при пожаре в своей квартире в Москве в ноябре. Она проходит лечение в ожоговом центре НИИ имени Склифосовского. Фото ria.ru