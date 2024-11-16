«Манифест общего будущего» обсуждают в Госдуме России

Вице-спикер Государственной Думы России Александр Бабаков предложил сформулировать «Манифест общего будущего» - новую модель глобального процветания на опыте Китая, России и других стран.

"Назрела необходимость сформулировать альтернативную повестку и предложить миру новую модель глобального процветания, основанную на опыте и достижениях Китая, России и других стран - Манифеста общего будущего",

- сказал Бабаков РИА Новости.

По его словам, составляющими Манифеста станут строительство государства в интересах рядового человека, в интересах благополучия большинства; подход к экономике, который подразумевает достоинство каждого человека, его право на безбедную, благополучную жизнь, раскрытие всех его талантов и устремлений.

"Для достижения заявленных целей нам необходимо обеспечить финансовый суверенитет от стран Запада и начать предметное обсуждение основ и принципов создания новой недолларовой мировой финансовой архитектуры, а также внедрения современного альтернативного валютно-финансового инструмента взаимных межгосударственных расчетов",

- отметил парламентарий.

Бабаков подчеркнул, что Россия, Китай и страны-лидеры глобального мирового большинства способны предложить всему миру новые принципы формирования полицентричного мироустройства.

«Манифест общего будущего», по замыслу депутата, должен быть основан на суверенитете, традиционных национальных духовных ценностях и недопустимости вмешательства третьих стран во внутренние дела независимых государств.