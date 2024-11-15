Поездов станет больше

РЖД вводит на три года график движения пассажирских поездов. Ожидается, что будет курсировать 627 пар пассажирских поездов дальнего следования, это на 13 больше чем в настоящее время. С 405 до 410 вырастет количество пар «скорых», «скоростных» и «высокоскоростных» поездов.

Новые составы назначат по маршрутам из Москвы в Серов и Краснодар, из Архангельска в Кисловодск, из Пскова в Мурманск, из Барнаула в Иркутск. Откроют беспересадочное сообщение из Москвы в Карабулак, из Калининграда в Мурманск и Минеральные Воды и по другим направлениям.

Также увеличат количество скоростных поездов «Ласточка» до трех пар в сутки на направлениях из Москвы в Минск и Кострому, количество двухэтажных составов поездов из Москвы в Анапу, Новороссийск и Челябинск, из Санкт-Петербурга в Анапу и на направлении Москва – Санкт-Петербург. // фото unsplash.com/ humans studio