Манекен с женской курткой унес вор перед 8 Марта и хотел подарить

Стоявший около одного из магазинов в Кондопоге манекен с женской курткой попытался унести неизвестный юноша. Он шел мимо и не удержался – схватил чужое имущество, сообщили в МВД Карелии.

Инцидент произошел в канун 8 Марта. Очевидцы спугнули вора – погнались за ним, и молодой человек бросил похищенное.

Сотрудники угрозыска выяснили, что это был 19-летний горожанин, на счету которого уже есть имущественные преступления. Молодой человек признался, что куртку хотел продать, так как не имеет постоянного источника дохода.

Если бы сбыть похищенное не получилось, воришка планировал подарить его в честь Международного женского дня. Возбуждено уголовное дело о краже. // фото: freepik.com