14 марта 2023, 10:59
Кастрюлю с мясом украли у петрозаводчанки через открытое окно
Девушка пыталась с помощью камер видеонаблюдения вернуть посуду
Жительница Петрозаводска сварила мясо и поставила кастрюлю на подоконник. Дерзкие воришки унесли обед прямо вместе с посудой, рассказали в группе компании «Ситилинк» ВКонтакте.
Обнаружив пропажу, девушка позвонила в службу поддержки компании и попросила просмотреть записи с установленных в ее дворе камер видеонаблюдения.
Так она надеялась вычислить злодея, который совершил кражу через открытое кухонное окно.
- По ее же словам, девушка понимала, что мясо уже точно «сожрано», но кастрюлю все же хотела вернуть,
- рассказал менеджер компании Алексей.
Пострадавшей предоставили архив видеозаписей. Смогла ли она вернуть посуду, неизвестно. // фото: senivpetro/ freepik.com