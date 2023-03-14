Кастрюлю с мясом украли у петрозаводчанки через открытое окно

Жительница Петрозаводска сварила мясо и поставила кастрюлю на подоконник. Дерзкие воришки унесли обед прямо вместе с посудой, рассказали в группе компании «Ситилинк» ВКонтакте.

Обнаружив пропажу, девушка позвонила в службу поддержки компании и попросила просмотреть записи с установленных в ее дворе камер видеонаблюдения.

Так она надеялась вычислить злодея, который совершил кражу через открытое кухонное окно.

- По ее же словам, девушка понимала, что мясо уже точно «сожрано», но кастрюлю все же хотела вернуть,

- рассказал менеджер компании Алексей.

Пострадавшей предоставили архив видеозаписей. Смогла ли она вернуть посуду, неизвестно. // фото: senivpetro/ freepik.com