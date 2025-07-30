Мамы с колясками не могут выйти на прогулку в центре Петрозаводска

Мамы с колясками не могут выйти на прогулку. Центр Петрозаводска превращен в непрекращающуюся стройку.

У грандиозной стройку вблизи автовокзала нет ни настилов, ни съездов с высокого поребрика. А на Шотмана зияет котлован, рядом с которым брошены шатающиеся доски, которые учже частично сломаны. О трудностях, с которыми столкнулись женщины, рассказали в сообществе «Подслушано в Птз».

«По городу невозможно пройти с коляской! У автовокзала делают тротуар, очень высокий поребрик! Центр, вообще перекопанный уже больше года. Деревянные доски все шатаются!» - возмущенно отмечают в сообществе. © «Петрозаводск говорит»