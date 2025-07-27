Брошенную сеть с тухлой рыбой вытащили из воды рядом с пляжем

Брошенную рыболовную сеть намотало на лодочный мотор в озере в Карелии. Сеть была набита тухлой уже разваливающейся рыбой. Об этом рассказали в сообществе «Наш город Суоярви».

«Нашли брошенную сеть. Люди! Что вы творите? Мало того что сеть брошена давно, полно тухлой развалившейся рыбы, так ведь на территории пляжа на 21 километре. Рядом дети купаются»

- с негодованием отмечает автор видео, размещенного в соцсети.

Сеть вытащили из воды рядом с пляжем, где купаются дети. Автор видео предположил, что если взрослый человек или ребенок угодит ногами в такую сеть, то живым не выберется. Автор видео заключил, что родителям ни в коем случае нельзя оставлять у воды детей без присмотра. © «Петрозаводск говорит»