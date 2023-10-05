Мама с девятилетней дочкой бесследно пропали в Петрозаводске

Петрозаводчанка с 9-летней дочкой бесследно исчезли. В поисках женщины и ребенка просят помочь волонтеры в группе «Питкяранта. ДПО «Длинный Берег» ВКонтакте.

Последний раз 49-летнюю Елену Кукурдаеву и ее дочку Софью видели 30 сентября около дома № 15 А на улице Птицефабрика.

Сведения о разыскиваемых просят сообщать по телефонам: 8 921-626-42-81 или 112. // фото: «Питкяранта. ДПО «Длинный Берег»/ВКонтакте