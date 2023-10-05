Автомобиль перевернулся после жесткой аварии в Петрозаводске

Сегодня в 6:30 в Петрозаводске произошло жесткое ДТП на улице Репникова. Инцидент попал в объектив камер наблюдения компаний CityLink и Sampo.ru.

На кадрах видно, как легковой автомобиль на большой скорости влетел в машину, которая пыталась выполнить разворот. В результате аварии одно из транспортных средств перевернулось, второе вылетело с дороги.

На месте ДТП работали экстренные службы. Информации о пострадавших пока нет. // Фото: скриншот видео Sampo.ru, ролик паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии»