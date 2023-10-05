05 октября 2023, 08:59
Автомобиль перевернулся после жесткой аварии в Петрозаводске
Ранним утром на улице Репникова произошло мощное ДТП
Сегодня в 6:30 в Петрозаводске произошло жесткое ДТП на улице Репникова. Инцидент попал в объектив камер наблюдения компаний CityLink и Sampo.ru.
На кадрах видно, как легковой автомобиль на большой скорости влетел в машину, которая пыталась выполнить разворот. В результате аварии одно из транспортных средств перевернулось, второе вылетело с дороги.
На месте ДТП работали экстренные службы. Информации о пострадавших пока нет. // Фото: скриншот видео Sampo.ru, ролик паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии»