Малый бизнес планирует восстановить обороты до конца 2020 года

Большинство предпринимателей из малого и микробизнеса рассчитывают восстановить обороты своих проектов до конца 2020 года, показал опрос владельцев компаний, проведенный Райффайзенбанком. В качестве мер поддержки они ждут льготных ставок на аренду помещений и снижения бюрократической нагрузки. В период карантина 40% опрошенных смогли перевести в онлайн многие процессы и сотрудников, и это помогло сохранить бизнес. Однако после снятия ограничений 65% предпринимателей хотят вернуться к привычной жизни и восстановить работу офлайн.

Как переживали карантин

Ограничения, связанные с распространением коронавируса, не коснулись только трети малых предприятий. Еще 2% смогли даже нарастить обороты и увеличить клиентскую базу. Большинство — 65% — столкнулись с убытками или другими негативными событиями.

Главным средством сохранить и поддержать бизнес стал перевод сотрудников и процессов в онлайн, полностью или частично — так ответили 40% опрошенных. 16% искали новые проекты, актуальные в данный момент, а основной бизнес поставили на паузу. Еще 13% сокращали сотрудников. 29% отметили, что в их бизнесе практически ничего не изменилось – ограничения их либо не коснулись, либо действовали непродолжительное время.

«Цифровой формат теперь применяют в самых неожиданных сегментах — например, появилась онлайн-школа футбола. Многим пришлось освоить эти каналы с нуля, самоизоляция форсировала процесс. Сейчас практически каждый может сверстать несложный лендинг через конструктор, настроить таргетированную рекламу в интернете, встроить оплату по QR-коду на сайте и так сэкономить на эквайринге. Карантин изменил и наши приоритеты: например, мы в банке долго думали над тем, чтобы сделать колл-центр удаленным, а из-за ограничений за несколько недель перевели его в такой формат. Это же касается и текущих задач: в этот период мы внедрили формирование декларации в онлайн-бухгалтерии и бесплатную доставку справок и выписок, чтобы клиенты реже выходили из дома. Рыночные условия меняют вектор развития многих компаний, и сервисов это касается в первую очередь»

— считает Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка.

Топ процессов, переведенных в онлайн, составили: обмен документами с банком и другими контрагентами, бухгалтерия, обмен документами с налоговой и взаимодействие с другими госорганами.

Источник: опрос Райффайзенбанка

Каждый пятый предприниматель хотел бы отказаться от аренды офиса в условиях ограничений, однако не смог договориться с арендодателем. 60% сохранили за собой помещения в полном объеме. Еще 12,5% отказались от офиса полностью и не планируют возвращаться. А 7,5% временно не арендуют помещение — мебель и оборудование сейчас находятся на складе.

Кредитные ресурсы

«Мы отмечаем, что компании аккуратно подходят к использованию инструментов временного снижения долговой нагрузки. И это правильно. Но в некоторых случаях кредитные каникулы и реструктуризация — возможность сохранить бизнес. И если предприниматель решил получить отсрочку, задача банка — сделать этот процесс максимально комфортным и оперативным. В частности, клиенты нашего банка могут подать соответствующую заявку онлайн. Кроме этого, для клиентов в сегменте малого и микро бизнеса мы расширили перечень бесплатных услуг. С апреля запустили сервис по доставке справок и выписок, отключили плату за использование мобильного приложения для бизнеса на всех тарифных планах. Эти меры позволят предпринимателям реже посещать банковские офисы. Также мы внедрили функцию подачи декларации в интернет - банке, подписать которую можно с помощью КЭП и подать онлайн»

— говорит Ирина Кулёмина, директор ОО «Петрозаводский» Райффайзенбанка.

По прогнозу «Эксперт РА», предприниматели продолжат пользоваться возможностью реструктурировать кредит.

«На восстановление экономики потребуется определенное время, при этом заемщики брали кредиты исходя из других ожиданий по макроэкономической обстановке. Кроме того, накопившиеся за время пандемии долги еще не скоро позволят предпринимателям работать не в убыток себе, поэтому возможность уменьшения текущих платежей по кредитам будет востребована»

— пояснила Юлия Якупова, ведущий аналитик по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА».

Большинство опрошенных не пользовались кредитами на зарплаты и кредитными каникулами. 57% респондентов не хотят реструктурировать кредит или брать каникулы, опасаясь испортить кредитную историю. Только 8% получили отсрочку по кредитным платежам. 34% заявили, что не смогли договориться с банками о нужных условиях. Кредиты на зарплаты также нужны не всем: получили такой займ около 3% опрошенных, 64% заявили, что пока обходятся своими силами, а 33% по разным причинам не получили займ.