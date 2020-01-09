Малышева рассказала, как предотвратила развитие рака

Врач и популярная телеведущая Елена Малышева рассказала жителям страны, как не допустить развития рака. По словам Малышевой, выявить первые признаки болезни поможет своевременная диагностика.

«Я защитила себя от рака толстого кишечника, удалив три предраковых полипа несколько лет назад. И я очень серьезно лечу рефлюксную болезнь (изжогу)», - написала телеведущая в Instagram, передает корреспондент РИА Новости.

По словам Малышевой, полгода назад в результате гастроскопии у нее также обнаружили эрозии в пищеводе и желудке. Она отметила, что эрозия может привести к раку, если ее игнорировать.

«Сегодня обследование показало, что все мои эрозии зажили», - рассказала врач.

Телеведущая подчеркнула, что ранняя диагностика значительно увеличивает шансы на борьбу с заболеванием и напомнила о необходимости прохождения гастро- и колоноскопии.