Малышева оценила пользу «звездочки» и «оксолинки»

Бессменная ведущая телепередачи «Жить здорово» Елена Малышева отреагировала на мнение о пользе вьетнамского бальзама «Золотая звезда» и оксолиновой мази. Малышева уверена, что эти известные в России средства абсолютно бесполезны в период пандемии коронавируса. Об этом врач написала в своем Instagram, передает «Вечерняя Москва».

Кроме того, «синяя лампа» для обработки помещений также не является эффективным средством для профилактики инфекции, заявила телеведущая. Елена Малышева посоветовала уделить внимание личной гигиене: приходя домой с работы или с улицы, следует вымыть руки и принять душ, одежду положить в стиральную машину и лишь затем выйти к членам семьи.

Напомним, за последние сутки коронавирус диагностировали у 11 тысяч человек во всем мире, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Кроме того, за этот период от инфекции умерли 475 человек.