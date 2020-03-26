Малышева оценила эпидемиологическую обстановку в России

Елена Малышева, ведущая телепрограммы «Жить здорово», высказалась о ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в России. Малышева опубликовала фрагмент телешоу в своем Instagram, пишет РИА Новости.

«В нашей стране ситуация, говорю сейчас искренне, как на духу, спокойная и под контролем, благодаря тому, что рано были приняты карантинные меры»,

- считает телеведущая.

Елена Малышева оценила эффективность принятых мер, заявив, что граница с Китаем была закрыта вовремя. Кроме того, врач напомнила о необходимости соблюдения инструкций медиков: так, телеведущая рекомендует молодежи воздержаться от встреч с пожилыми родственниками, которые находятся в зоне риска.