Маленькую девочку несколько лет насиловали в Петрозаводске

В Петрозаводске вынесен приговор 41-летнему мужчине. Его обвиняли в сексуальном насилии в отношении ребенка, не достигшего 14 лет, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В суде было установлено, что в период с 2018 по 2021 год в одной из квартир столицы Карелии мужчина на протяжении длительного времени совершал преступления против половой неприкосновенности маленькой девочки.

Суд назначил горожанину наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 3 месяца. // Фото: unsplash.com / Danny G